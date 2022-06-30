СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, стороны будут осуществлять сотрудничество в таких отраслях как растениеводство, животноводство, механизация и автоматизация агропромышленного производства, переработка сельскохозяйственных культур, защита растений, карантин растений, ветеринария, рыбное хозяйство, сельскохозяйственные научные исследования.

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил проведение переговоров о подписании соглашения между министерством сельского хозяйства Абхазии и министерством сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Правительство одобрило соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, стороны будут взаимодействовать в целях предупреждения распространения инфекционных болезней; обеспечения здоровья населения и укрепления информационного обмена в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения санитарно-гигиенической информированности населения по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний; повышения эффективности взаимодействия в сфере санитарно-карантинного контроля.

«Это очень важный документ. Все прошедшие годы нам оказывалась существенная помощь и нужно продолжать работу в этом направлении», – подчеркнул глава правительства Александр Анкваб.



