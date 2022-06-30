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Абхазия Информ

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 30 июня 2022 21:03
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил проведение переговоров о подписании соглашения между министерством сельского хозяйства Абхазии и министерством сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии  о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, стороны будут осуществлять сотрудничество в таких отраслях как растениеводство, животноводство, механизация и автоматизация агропромышленного производства, переработка сельскохозяйственных культур, защита растений, карантин растений, ветеринария, рыбное хозяйство, сельскохозяйственные научные исследования.

Правительство одобрило соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, стороны будут  взаимодействовать  в целях предупреждения распространения инфекционных болезней; обеспечения здоровья населения и укрепления информационного обмена в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  повышения санитарно-гигиенической информированности населения по профилактике инфекционных и неинфекционных  заболеваний; повышения эффективности взаимодействия в сфере санитарно-карантинного контроля.

«Это очень важный документ. Все прошедшие годы нам оказывалась существенная помощь и нужно продолжать работу в этом направлении», – подчеркнул глава правительства Александр Анкваб.


Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 30 июня 2022 21:35

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