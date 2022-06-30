УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

В нее вошли: министр культуры Даур Кове, директор Государственного учреждения Киностудия «Абхазфильм» Вячеслав Аблотия, директор Государственного учреждения «Сухумское художественное училище им. А. К. Чачба (Шервашидзе) Амиран Адлейба, директор Государственного учреждения «Ордена Леона Государственный ансамбль танца Абхазии «Шаратын» им Э.Бебия» Руслан Бебия, директор Государственного учреждения «Сухумское государственное музыкальное училище им. А.Чичба» Нинель Бжания, генеральный директор Абхазского Государственного драматического театра им. С. Чанба Алхас Чолокуа, директор Государственного Абхазского музея Аркадий Джопуа, директор государственного учреждения «Республиканский центр народного творчества им. И. Кортуа» Нури Кварчия, заместитель министра культуры Динара Смыр, художественный руководитель Государственного учреждения «Государственный камерный оркестр РА» Давид Терзян, Народный артист Абхазии Кесоу Хагба и начальник правового отдела Министерства культуры И. Цвейба.

Глава правительства Александр Анкваб поинтересовался у министра культуры Даура Кове – как прошла выставка посвященная Рауфу Лакоба и как идет подготовка к Дню добровольца, который отмечается 15 августа – все должно быть грамотно и качественно, включая концертную программу.

«Выставка прошла очень хорошо и теперь у нас на повестке дня – ремонт здания музея Нестора Лакоба. Сметная документация на стадии завершения. Что касается Дня добровольца, то завтра, на специальном совещании будет предложен план его проведения», – сообщил министр.



