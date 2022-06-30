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Абхазия Информ

ГОСУЧРЕЖДЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА» ПЕРЕДАНО ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ

Новости Четверг, 30 июня 2022 21:36
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ГОСУЧРЕЖДЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА» ПЕРЕДАНО ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров  издал распоряжение о передаче автотранспортных средств приобретеых за счет Инвестпрограммы на 2017 - 2022 гг. Госуправлением по землепользованию и кадастру госучреждению «Государственная кадастровая палата». Это три автомобиля HYUNDAI Creta общей балансовой стоимостью 6 млн 1397 тыс. 500 рублей и автомобиль Niva балансовой стоимостью 1 млн 727 тыс.  500 рублей.

Принято распоряжение и о передаче РУП «Черноморэнерго» Управлением капитального строительства оборудования, приобретенного в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию  Абхазии на 2017-2019 гг. общей балансовой стоимостью  в 145 млн  рублей.

Также распоряжением КМ УКС передает «Черноморэнерго»  материалы для модернизации электрических подстанций и распределительных сетей, общей балансовой стоимостью в 108 млн 154 тыс. 501 руб.

Установлена цена на бланк лицензии для лицензирующих органов в размере 60 рублей за одну штуку. Более 7 лет его цена составляла 18 руб.11 коп. Бланки приобретаются за пределами Абхазии, со всеми степенями защиты от подделок.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 июня 2022 21:41

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