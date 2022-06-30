ПРОДЛЕНЫ ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ

По словам председателя Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслана Кубрава, пансионат был в аренде с 2003 года и срок договора истек. Арендаторы обратились с просьбой продлить договор. В пансионате до 300 койко-мест, площадь территории 2,2 га.

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. На заседании Кабинет министров одобрена передача в аренду ООО «Инвестиционно-строительная компания «10 лет Победы» имущества бывшего пансионата «Жоэквара» сроком на 28 лет.

Арендная плата в год составляет 900 000 рублей, без учета сумм амортизационных отчислений и земельного налога.

«Арендаторы обращались с просьбой о приватизации объекта, но мы это сделать не можем, потому что здание относится к памятникам историко-архитектурного наследия. У нас заключен с ними договор об охранных мероприятиях под контролем Министерства культуры Абхазии», – уточнил Беслан Кубрава.

Кроме того, КМ изменил условия аренды Дома отдыха «Дом творчества имени Д. Гулиа», который находится в аренде у ООО «Энергоатом Инвест». «20 лет арендаторы аккуратно платят арендную плату. Объем вложений в объект – более 1,5 млрд рублей, корпус на 800 койко-мест отремонтирован. Реконструкция и капитальный ремонт будут продолжаться и дальше. Сейчас объект находится в отличном состоянии. Это один из лучших объектов отдыха в Абхазии. Мы пошли навстречу и решили продлить договор до 2050 года», - сообщил Беслан Кубрава.

«Это важный объект, он помогает республике. Отношения с арендаторами должны быть продолжены, это очень хорошая работа», – сказал премьер-министр Александр Анкваб.

На заседании КМ отмечалось, что писатели Абхазии и дальше будут иметь право там отдыхать.

По просьбе Администрация города Ткуарчал дано согласие и на передачу в долгосрочную аренду имущественного комплекса заводу «Аргонавт».

Беслан Кубрава сообщил, что инвесторы намерены наладить там производство табачных и лакокрасочных изделий.

«Таких предложений для Ткуарчала очень мало, договор аренды будет заключать Госкомитет по приватизации, объект городу не передается, он остается в республиканской собственности», – подчеркнул Кубрава.