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Абхазия Информ

ДАВИД САНГУЛИЯ: ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИМЕЕТ МЕСТО РЯД НЕДОСТАТКОВ

Новости Четверг, 30 июня 2022 22:23
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ДАВИД САНГУЛИЯ: ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИМЕЕТ МЕСТО РЯД НЕДОСТАТКОВ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров внес изменения в  Положения о Министерстве здравоохранения и Министерстве социального обеспечения и демографической политике, а также утвердил Распоряжение о мерах по организации медицинской экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы.  

По словам руководителя аппарата КМ Давид Сангулия, проведение медико-социальной экспертизы имеет место ряд недостатков, отсутствуют необходимые нормативно-правовые акты, которые регламентировали бы проведение экспертизы, не ведется реестр лиц, прошедших данную экспертизу. Есть  проблема и со специалистами в сфере правового регулирования.

В 2021 году был принят закон, который регламентирует порядок проведения медико-социальной экспертизы временной нетрудоспособности. Полномочия разделены между министерством здравоохранения и министерством труда и социального обеспечения.

«В 2020 году пенсии по инвалидности получали 7 666 человек, по после начала реализации программы «Жилище» мы столкнулись с тем, что граждане обратившиеся с просьбой предоставить им жилье, после отказа через месяц  приходят со справкой, что они инвалиды. Это очень серьезная проблема», – констатировал  Сангулия.

В соответствии с изменениями, вносимыми в положение о Минздраве, министерство наделяется полномочиями производить медицинскую экспертизу временной нетрудоспособности; устанавливает порядок производства медицинских экспертиз, за исключением экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы; утверждает инструкцию выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности. Премьер-министра Александр Анкваб подчеркнул, что ситуация,  когда человек месяц назад был здоров, а через месяц приходит со справкой  об инвалидности, ему знакома.

«Как нам регулярно увеличивать размер выплат,  если число лиц, которые якобы имеют инвалидность II группы все время растет? Если бы были объективные медицинские показатели, то сумма выплат для настоящих инвалидов была бы значительно больше», – заявил глава правительства. 

Он с сожалением констатировал, что структуры, которые должны давать объективное заключение об инвалидности, не отказывают в просьбе подтвердить несуществующую инвалидность.  

«Неумение говорить нет, привело к ситуации, когда деньги получают те, кто не заслужил, а те, кто заслужил, получают меньше», – подчеркнул премьер.



Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 30 июня 2022 22:47

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