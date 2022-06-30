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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Новости Четверг, 30 июня 2022 22:48
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БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазию с визитом прибыла российская делегация во главе с руководителем Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. 

На абхазо-российской государственной границе делегацию встретил вице-президент Бадра Гунба. Состоялось закрытое совещание, в ходе которого обсудили вопросы упрощения пересечения государственной границы.

Участие в совещании также приняли председатель СГБ Роберт Киут, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа.

После совещания члены делегации в сопровождении главы Гагрского района Юрия Хагуш осмотрели ряд крупных объектов, реализуемых за счет средств российских инвесторов.   

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 30 июня 2022 22:51

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