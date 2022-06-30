БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазию с визитом прибыла российская делегация во главе с руководителем Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.



На абхазо-российской государственной границе делегацию встретил вице-президент Бадра Гунба. Состоялось закрытое совещание, в ходе которого обсудили вопросы упрощения пересечения государственной границы.

