БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазию с визитом прибыла российская делегация во главе с руководителем Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.
На абхазо-российской государственной границе делегацию встретил вице-президент Бадра Гунба. Состоялось закрытое совещание, в ходе которого обсудили вопросы упрощения пересечения государственной границы.
Участие в совещании также приняли председатель СГБ Роберт Киут, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа.
После совещания члены делегации в сопровождении главы Гагрского района Юрия Хагуш осмотрели ряд крупных объектов, реализуемых за счет средств российских инвесторов.