ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ИГОРЕМ МАСЛОВЫМ
Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.
Приветствуя гостя, глава государства выразил надежду на продуктивную работу в рамках его визита.
«Есть некоторые вопросы, которые требуют внимания такого руководителя как Вы. Надеюсь, мы придадим им соответствующий импульс», – подчеркнул Аслан Бжания.
Игорь Маслов поблагодарил президента за встречу. Он отметил, что делегация уже посетила ряд инвестиционных объектов по пути в Сухум. Члены делегации пообщались с проектировщиками и владельцами объектов.
«Для нас было важно увидеть все воочию, чтобы двигаться дальше. Наша основная цель – сделать так, чтобы Абхазия развивалась уверенно, стабильно, и к 2025 году вышла на основные социально-экономические показатели Южного Федерального округа», – отметил Игорь Маслов.
Он подчеркнул, что многие вопросы удается решить в ходе встреч с Асланом Бжания в Москве. Ряд документов уже отработаны и согласованы.
Президент Абхазии преподнес в дар Игорю Маслову коллекцию памятных монет Национального банка «Герои Искандера» серии «Выдающиеся личности Абхазии».
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