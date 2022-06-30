ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ИГОРЕМ МАСЛОВЫМ

Игорь Маслов поблагодарил президента за встречу. Он отметил, что делегация уже посетила ряд инвестиционных объектов по пути в Сухум. Члены делегации пообщались с проектировщиками и владельцами объектов.



«Для нас было важно увидеть все воочию, чтобы двигаться дальше. Наша основная цель – сделать так, чтобы Абхазия развивалась уверенно, стабильно, и к 2025 году вышла на основные социально-экономические показатели Южного Федерального округа», – отметил Игорь Маслов.



Он подчеркнул, что многие вопросы удается решить в ходе встреч с Асланом Бжания в Москве. Ряд документов уже отработаны и согласованы.



Президент Абхазии преподнес в дар Игорю Маслову коллекцию памятных монет Национального банка «Герои Искандера» серии «Выдающиеся личности Абхазии».