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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ НА СВЯЗИ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 30 июня 2022 23:13
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ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ НА СВЯЗИ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Российские коллеги продолжили плановый осмотр инфраструктурных объектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг. Члены делегации проинспектировали ход работ по реконструкции сетей водоснабжения Гудаутского района, освещению Республиканской трассы Псоу-Ингур на участке Сухум-Очамчыра и строительство водозаборного сооружения в с. Мыку.

Также представители Минэкономразвития России произвели осмотр объекта «Гранд отель Сухум», который финансировался по программе льготного кредитования. Реализация проекта находится на завершающей стадии.

В рамках визита делегации минэкономразвития России в Кабинете Министров Абхазии состоялось совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

По завершении встречи в правительстве Абхазии замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что Минэкономразвития РФ постоянно находится на связи с коллегами из правительства Абхазии.

«Мы с нашими абхазскими коллегами уже планируем пакеты проектов и соглашений в программу нового инвестиционного цикла. Программа на 2022-2025 годы уже подготовлена, согласована. Я думаю, что в ближайшее время она будет подписана», – сказал замминистра.

Он также затронул тему цен на нефтепродукты.

«Есть вопросы, связанные с волатильностью стоимости нефтепродуктов. Этот вопрос находится у нас в стадии решения. Мы уделяем ему много внимания. Я надеюсь, что какие-то взаимоприемлемые решения будут найдены. Мы можем сейчас говорить о возможности восстановления авиасообщения через сухумский аэропорт. На сегодняшний день у нас есть предпосылки для того, чтобы этот проект перевести в стадию практической реализации», – подчеркнул Вольвач.

«Мы заинтересованы в том, чтобы расширить пропускную способность на российско-абхазской границы. Для этого есть ресурсы и технические и организационные решения, которые, я уверен, будут реализованы в ближайшее время. Я считаю, что это все в целом послужит формированию максимально близкого, гармоничного и комфортного бизнес-пространства и правового». пространства между нашими братскими странами», – отметил Дмитрий Вольвач.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

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