ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД РА вышеуказанный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны калибра 9х19 мм являются боевыми. Есебуа Д. А., согласно акта медицинского освидетельствования, на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения веществом «марихуана».

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. В ходе обследования жилища, расположенного в г. Гагра по ул. Абазгаа, принадлежащего Есебуа Денису Артуровичу, сотрудниками УУР МВД РА совместно с сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району был обнаружен и изъят пистолет «BROWNINGS» с 6-ю патронами к нему.

По факту незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении Дениса Есебуа органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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В ходе обследования домовладения жителя с. Лдзаа Гумба Амирана Амирановича 1995 г.р. обнаружен и изъят незаконно хранимый автомат системы «Калашникова» калибра 5,45 мм.

Согласно исследованию в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел огнестрельное оружие технически исправно и пригодно к производству выстрелов. Оперативную информацию реализовали сотрудниками уголовного розыска Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 217 УК РА в отношении гражданина Гумба, проводит отдел дознания Гагрского райотдела, последний отпущен под подписку о невыезде.

Незаконное хранение наркотического вещества

Группой дознания Очамчырскго районного отдела внутренних дел по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. Маркула Очамчырского района Лагвилава Дениса Беслановича 1995 г.р.

В ходе личного досмотра последний собственноручно выдал имеющийся при себе черный полиэтиленовой пакет с веществом растительного происхождения внутри, как впоследствии установлено экспертами ЭКЦ МВД РА - наркотическим веществом «каннабис».

Оперативную информацию реализовали сотрудники отдела уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району. Последнему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Незаконное культивирование наркосодержащих растений

Культивирование наркосодержащих растений в крупном размере вменяется жителю с. Бабушара Джопуа Султану Багратовичу 1973 г.р.

Последний незаконно выращивал запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения. Согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел установлено, что изъятые корни являются растениями конопли, которые на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис (марихуана).

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского райотдела и отдела милиции п. Дранда. Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Джопуа по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА расследует следственная группа Гулрыпшского РОВД. Последний заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Кража в Сухуме

Сотрудниками 1-го отдела милиции столичного УВД задержан житель г. Сухум, подозреваемый в совершении хищения чужого имущества Ласурия Вианор Владимирович 1990 г.р.

Вышеназванный гражданин путем взлома замка входной двери незаконно проник в жилище потерпевшей - жительницы г. Сухум, откуда похитил ювелирные украшения и с места преступления скрылся. На следующий день после совершения преступления злоумышленник был задержан и водворен в ИВС.

По данному факту следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 155 УК РА. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.