ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ
Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. В ходе обследования жилища, расположенного в г. Гагра по ул. Абазгаа, принадлежащего Есебуа Денису Артуровичу, сотрудниками УУР МВД РА совместно с сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району был обнаружен и изъят пистолет «BROWNINGS» с 6-ю патронами к нему.
Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД РА вышеуказанный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны калибра 9х19 мм являются боевыми. Есебуа Д. А., согласно акта медицинского освидетельствования, на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения веществом «марихуана».
По факту незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении Дениса Есебуа органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
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В ходе обследования домовладения жителя с. Лдзаа Гумба Амирана Амирановича 1995 г.р. обнаружен и изъят незаконно хранимый автомат системы «Калашникова» калибра 5,45 мм.
Согласно исследованию в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел огнестрельное оружие технически исправно и пригодно к производству выстрелов. Оперативную информацию реализовали сотрудниками уголовного розыска Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району.
Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 217 УК РА в отношении гражданина Гумба, проводит отдел дознания Гагрского райотдела, последний отпущен под подписку о невыезде.
Незаконное хранение наркотического вещества
Группой дознания Очамчырскго районного отдела внутренних дел по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. Маркула Очамчырского района Лагвилава Дениса Беслановича 1995 г.р.
В ходе личного досмотра последний собственноручно выдал имеющийся при себе черный полиэтиленовой пакет с веществом растительного происхождения внутри, как впоследствии установлено экспертами ЭКЦ МВД РА - наркотическим веществом «каннабис».
Оперативную информацию реализовали сотрудники отдела уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району. Последнему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Незаконное культивирование наркосодержащих растений
Культивирование наркосодержащих растений в крупном размере вменяется жителю с. Бабушара Джопуа Султану Багратовичу 1973 г.р.
Последний незаконно выращивал запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения. Согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел установлено, что изъятые корни являются растениями конопли, которые на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис (марихуана).
Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского райотдела и отдела милиции п. Дранда. Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Джопуа по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА расследует следственная группа Гулрыпшского РОВД. Последний заключен под стражу сроком на 2 месяца.
Кража в Сухуме
Сотрудниками 1-го отдела милиции столичного УВД задержан житель г. Сухум, подозреваемый в совершении хищения чужого имущества Ласурия Вианор Владимирович 1990 г.р.
Вышеназванный гражданин путем взлома замка входной двери незаконно проник в жилище потерпевшей - жительницы г. Сухум, откуда похитил ювелирные украшения и с места преступления скрылся. На следующий день после совершения преступления злоумышленник был задержан и водворен в ИВС.
По данному факту следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 155 УК РА. Расследование продолжается.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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