3 ИЮЛЯ В СУХУМЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. День столицы отмечается ежегодно в первую субботу июля. В связи с тем, что в этом году праздник совпал с днем высадки Тамышского десанта, было решено перенести праздничные мероприятия на 3 июля.

2 июля в Абхазии отмечают день высадки десанта в Тамыше во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.