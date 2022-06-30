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Абхазия Информ

3 ИЮЛЯ В СУХУМЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА

Новости Четверг, 30 июня 2022 23:26
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3 ИЮЛЯ В СУХУМЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. День столицы отмечается ежегодно в первую субботу июля. В связи с тем, что в этом году праздник совпал с днем высадки Тамышского десанта, было решено перенести праздничные мероприятия на 3 июля.

2 июля в Абхазии отмечают день высадки десанта в Тамыше во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

План проведения 3 июля 2022 года мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сухум. 

12:00.   Развлекательные мероприятия для детей:концерт с участием воспитанников детских садов

  • конкурс рисунков на мольберте
  • выставка рисунков и поделок
  • шоу ростовых кукол Парк им. Е. А. Эшба. (пр. Леона).

16:00. Фотовыставка «Аҟәа» (экспозиция старых и современных фотографий города). Набережная Махаджиров (парк перед Абхазским драмтеатром  им. С. Чанба).

19:00.   Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда». Набережная Махаджиров (у эвкалипта).

19:00.   Кинотеатр под открытым небом (показ фильмов о Сухуме). Платформа Гума, пр. Леона.

20:00.  Торжественное мероприятие «Сықалақь Аҟәа». Набережная Махаджиров. (Площадь им. С. Багапш).

21:30.   Фейерверк. Сухумский морской порт.

22:00.   Концерт группы Red Rocks. Набережная Махаджиров. (Площадь им. С. Багапш).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 30 июня 2022 23:28

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