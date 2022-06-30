3 ИЮЛЯ В СУХУМЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА
Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. День столицы отмечается ежегодно в первую субботу июля. В связи с тем, что в этом году праздник совпал с днем высадки Тамышского десанта, было решено перенести праздничные мероприятия на 3 июля.
2 июля в Абхазии отмечают день высадки десанта в Тамыше во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
План проведения 3 июля 2022 года мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сухум.
12:00. Развлекательные мероприятия для детей:концерт с участием воспитанников детских садов
- конкурс рисунков на мольберте
- выставка рисунков и поделок
- шоу ростовых кукол Парк им. Е. А. Эшба. (пр. Леона).
16:00. Фотовыставка «Аҟәа» (экспозиция старых и современных фотографий города). Набережная Махаджиров (парк перед Абхазским драмтеатром им. С. Чанба).
19:00. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда». Набережная Махаджиров (у эвкалипта).
19:00. Кинотеатр под открытым небом (показ фильмов о Сухуме). Платформа Гума, пр. Леона.
20:00. Торжественное мероприятие «Сықалақь Аҟәа». Набережная Махаджиров. (Площадь им. С. Багапш).
21:30. Фейерверк. Сухумский морской порт.
22:00. Концерт группы Red Rocks. Набережная Махаджиров. (Площадь им. С. Багапш).
Последнее от Super User
- ОБСУДИЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
- ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ
- ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ НА СВЯЗИ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ИГОРЕМ МАСЛОВЫМ
- БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ