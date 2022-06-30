ОБСУДИЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте Республики Абхазия состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, которое провел заместитель председателя Комитета Дмитрий Маршания. В заседании приняли участие депутаты Парламента, начальник государственно-правового управления Администрации президента Натела Ломия, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба, начальник Государственного комитета по статистике Кама Гогия, исполнительный директор Фонда репатриации Энвер Чамагуа и др.

Рассмотрен проект закона «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского Кодекса Республики Абхазия», который связан с вопросами регулирования поручительства.

Как сказала Натела Ломия, в связи с тем, что поручительство относится к банковской сфере, данный законопроект был разработан Банком Абхазии и его представление в Парламент инициировал Президент Республики Абхазия. Члены Комитета поддержали данную инициативу и рекомендуют Парламенту на очередном заседании сессии принять этот законопроект в первом чтении.



В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере статистической деятельности и бухгалтерского учета», который представила Кама Гогия. В случае принятия данного законопроекта будет установлена четкая регламентация порядка представления в органы государственной статистики статистической и бухгалтерской отчетности; введен новый вид статистических наблюдений – негосударственные статистические наблюдения и порядок его регулирования; центральный орган государственного управления в сфере госстатистики будет наделен дополнительными полномочиями, в том числе по осуществлению методического руководства ведомственными и негосударственными статистическими наблюдениями. По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести законопроект на заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия в первом чтении.



Также члены Комитета одобрили ряд поправок к проекту закона «О признании утратившим силу Закона Республики Абхазия «О курортном сборе» и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия». Принято решение рекомендовать Парламенту принять данный законопроект во втором чтении.



В ходе обсуждения участниками заседания деятельности Фонда репатриации был рассмотрен проект закона «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2021 г.», который представил Энвер Чамагуа. Комитет выносит законопроект на очередное заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия в первом чтении.

Об этом сообщает сайт Парламента.