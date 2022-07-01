АСЛАН БЖАНИЯ И ИГОРЬ МАСЛОВ ПОСЕТИЛИ РЯД ОБЪЕКТОВ В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ

Вдова Сергея Багапш Марина Шония поблагодарила гостей за визит и память об абхазском лидере.

Игорь Маслов отметил, что он был лично знаком с Сергеем Багапш и от этого знакомства у него остались тёплые воспоминания.

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов возложили цветы к могиле второго президента Сергея Багапш в селе Джгярда Очамчырского района.

В этот же день Аслан Бжания и Игорь Маслов посетили международный аэропорт «Сухум» имени В.Г.Ардзинба.

Там их встретили встретили вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и директор аэропорта Вячеслав Эшба.

Они рассказали о текущем положении дел на объекте.

По словам Эшба, сейчас идут исследовательские работы, проектировщики изучают возможность использования старых покрытий взлетно-посадочной полосы без капитального ремонта на начальном этапе.

Взлетная полоса в аэропорту большая – 3640 метров, есть две магистральные рулежные дорожки и пять рулежных дорог для сруливания. В 2008 году здесь совершили посадку более 100 самолетов ИЛ-76, и покрытие показало себя с хорошей стороны.

«Сейчас правительство занимается подготовкой соглашения с российскими коллегами о передаче верхнего воздушного пространства (6000 метров и выше) для управления воздушным движением Российской Федерации с центром в Ростове-на-Дону. Организацию воздушного движения ниже 6000 метров мы будем производить самостоятельно. Диспетчерский пункт есть, оборудование – заказано. Кроме того, к аэропорту подходит железная дорога, есть подготовленные резервуары для ГСМ. Дренажная система в хорошем состоянии, есть два источника электроснабжения», – сообщил Эшба.

Кристина Озган рассказала об организационных работах для возобновления воздушного сообщения между Абхазией и Россией.

«На текущий момент находится на стадии разработки необходимая нормативно-правовая база. Проведена работа по детализации состояния всей территории аэропорта на предмет наличия мин и другого рода взрывоопасных предметов. В рамках уточнения границ земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории данного комплекса, также проводится работа и она в стадии завершения. Совместно с министерством транспорта РФ и Росавиацией разработан план мероприятий по подготовке специалистов как для обеспечения полетов, так и непосредственно пилотов. Списки кандидатов, которые, возможно, будут рассматриваться в качестве претендентов на обучение, переданы российской стороне. Определено техническое задание на проектирование, которое находится в активной фазе», – сообщила Озган.

Что касается проектирования, то, по словам вице-премьера, в течение года абхазская сторона должна подготовить все документы и направить их на экспертизу. Предполагается, что госэкспертиза будет проходить в РФ.

«Всё должно быть сделано в срок. Потенциальный инвестор должен выполнять свои обязательства в срок. Если что-то пойдёт не по плану, мы заранее об этом сообщим», – сказал президент.



Затем Аслан Бжания и Игорь Маслов посетили Успенский собор в селе Мыку Очамчырского района и Бедийский храм в Ткуарчалском районе. БЕДИЙСКИЙ ХРАМ В

Алтарник храма в Мыку Боян Делба рассказал об его истории.

Главе государства и гостям преподнесли в дар иконы с изображением Царей Леона I, Леона II, Леона III

Руководитель Фонда спасения Бедийского храма Белла Аршба рассказала о текущем состоянии собора и отметила, что он нуждается в срочной реставрации.

Во время грузино-абхазской войны северная стена храма была разрушена. В 2004 году был создан Фонд спасения Бедийского храма.

«Мы пригласили из Центральной научно-реставрационной проектной мастерской архитектора-реставратора Юрия Масунова и он подготовил реставрационные документы. материалов. Мы заложили разрушенную стену, накрыли временно кровлю, расчистили растения вокруг храма, проложили дорогу к нему, соорудили колодец», - рассказала Белла Аршба.

По ее словам, Фонд обращался в филиал ЮНЕСКО в Москве, однако не получил никакой помощи, но проектно-реставрационную кампанию профинансировал учредитель Фонда Отар Ионович Аршба. Сделано уже очень много, вложено около 20 миллионов рублей. Если не перейти к реставрации, то этот храм не сохранится.

Бедийский собор был построен в 999 году во времена правления абхазского царя Баграта III. Здесь же, в храме, находится усыпальница царя. Баграт не просто возвел храм, но и учредил новое Бедийское епископство, в распоряжение которого досталась земля между реками Галидзга и Ингур.

По преданию, место для возведения Бедийского храма Баграт III выбирал лично. Его выбор пал на возвышенность в окружении живописных гор. Обрывы плато, на котором возвели собор, стали естественным барьером, превратив храм в почти неприступную крепость. Кроме храма, на этом возвышении находились и другие постройки церковного назначения.

Далее Аслан Бжания и Игорь Маслов посетили виноградники в селе Лабра Очамчырского района. Генеральный директор ООО «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба рассказал, что они уже пять лет выращивают виноград в этом селе. В планах компании строительство завода и ресторана, куда смогут приезжать туристы по линии экотуризма.

По словам Ачба, заводов, подобных тому, который планируется построить в Лабре, всего три-четыре в Европе. На строительство этих объектов необходимо около 500 млн рублей. Ачба показал гостям проект будущего завода.

На виноградниках в селе Лабра выращивают сорта винограда «Мерло», «Мальбек» и «Изабелла».