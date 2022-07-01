ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА ИЗДАЛ НОВУЮ КНИГУ

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. «Словарь географических названий Абхазии и других стран» представляет собой первый опыт абхазско-русско-английского и русско-абхазско-английского словаря географических названий Республики Абхазия. Книга также включает русско-абхазский словарь географических названий зарубежных стран, краткий русско-абхазский словарь географических терминов, а также русско-абхазский словарь этнических терминов.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса «Алашара». Выражаю искреннюю благодарность Муссе Хабалевичу Экзекову за поддержку данного проекта.