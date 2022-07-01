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БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

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РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
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Абхазия Информ

ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА ИЗДАЛ НОВУЮ КНИГУ

Новости Пятница, 01 июля 2022 22:06
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Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. «Словарь географических названий Абхазии и других стран» представляет собой первый опыт абхазско-русско-английского и русско-абхазско-английского словаря географических названий Республики Абхазия. Книга также включает русско-абхазский словарь географических названий зарубежных стран, краткий русско-абхазский словарь географических терминов, а также русско-абхазский словарь этнических терминов.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса «Алашара». Выражаю искреннюю благодарность Муссе Хабалевичу Экзекову за поддержку данного проекта.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 01 июля 2022 22:08

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