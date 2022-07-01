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Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ РОССИИ

Новости Пятница, 01 июля 2022 22:08
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СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ РОССИИ

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялась встреча спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба с начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым и членами российской делегации, которая сейчас находится в Республике Абхазия. Во встрече также участвовали заместители спикера Фазлибей Авидзба и Ашот Миносян, руководитель Администрации президента Алхас Квициния и временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов.

Открывая встречу, Лаша Ашуба сказал: «Уважаемый Игорь Венидиктович, мы знаем, что в начале 2000-х годов Вы работали с Абхазией, относимся к Вам с большим уважением и ценим тот вклад, который Вы внесли в развитие абхазо-российских отношений».

Игорь Маслов поблагодарил спикера за встречу и подчеркнул, что она является важной для всех.

«Цель у нас одна – развитие и процветание Абхазии», – сказал Маслов.

В ходе беседы Лаша Ашуба вновь поднял вопросы упрощения пересечения абхазо-российской границы и актуальности открытия авиасообщения.

Участники встречи обсудили ряд вопросов абхазо-российского сотрудничества.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 01 июля 2022 22:10

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