АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ИГОРЕМ МАСЛОВЫМ

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, находящимся с рабочим визитом в Абхазии. На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе гуманитарного, социально-экономического и инвестиционного характера.

В частности, Александр Анкваб и Игорь Маслов подробно обсудили взаимодействие в сфере гармонизации законодательства Абхазии и России, совершенствование правовых основ, надежно гарантирующих защиту российских инвестиций, расширение областей инвестиционного сотрудничества, возможность реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма и сопряженных с нею отраслей.

В контексте инициатив и поручений президента Аслана Бжания отдельно были затронуты проблемы, связанные с автомобильным и пешеходным пересечением российско-абхазской границы.

Александр Анкваб подтвердил готовность правительства Абхазии к наращиванию сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.



Об этом сообщает сайт КМ.