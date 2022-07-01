АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СЕМЕНА ГРИГОРЬЕВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил первого главу дипломатической миссии России в Абхазии Семена Григорьева с днем рождения. В телефонном разговоре премьер-министр с благодарностью отметил личный вклад чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в становление и развитие российско-абхазских межгосударственных отношений, в укрепление союзнических отношений между двумя странами.

Александр Анкваб пожелал Семену Григорьеву доброго здоровья, долгих счастливых лет и дальнейших успехов на дипломатической службе.

«Годы работы в Абхазии оставили самые теплые воспоминания о Вас, в абхазском общественном сознании Вы олицетворяете образец искренней дружбы, доброты и постоянной готовности оказать поддержку. Благодарим Вас за это и всегда рады видеть Вас в Абхазии», – сказал премьер-министр российскому дипломату.