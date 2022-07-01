ПРОКУРАТУРА СУХУМА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРЬЮ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

30 июня 2022 года в УВД г. Сухум из Сухумской детской поликлиники поступила информация о том, что гражданка К. (данные не разглашаются до окончания процессуальной проверки) накануне вечером оставила свою малолетнюю дочь 2021 года рождения с запиской, содержание которой исключает намерение вернуться за последней, у своих знакомых в городе Сухум и ушла в неизвестном направлении.

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. Прокуратура г. Сухум проводит проверку по информации, поступившей из в УВД по факту оставления матерью малолетнего ребенка.

В настоящее время ребенок доставлен в медучреждение. Гражданка К. ранее была лишена родительских прав в отношении двоих других несовершеннолетних детей. По данному факту прокуратуре города Сухум поручено проведение проверки, кроме того, указано на необходимость дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики (комиссии по делам несовершеннолетних, службы опеки и попечительства Администрации г. Сухум, социальной службы) по работе с семьей, находящейся в социально-опасном положении, надлежащей организации профилактической работы.

Генеральная прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту оставления ребенка в опасности.





