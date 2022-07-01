ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. На республиканской трассе у села Багмаран столкнулись автомобили ГАЗель и Тойота. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 17 часов 45 минут. В результате происшествия один человек погиб, четверо доставлены в Республиканскую больницу.

Причины аварии устанавливаются.