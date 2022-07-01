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Абхазия Информ

ИТОГИ РАБОТЫ ГТК ЗА ИЮНЬ И ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Новости Пятница, 01 июля 2022 22:33
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ИТОГИ РАБОТЫ ГТК ЗА ИЮНЬ И ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. В июне 2022 года при плане в 221,5 млн руб. таможенными органами начислено 298,0 млн. руб. таможенных платежей.  Контрольный показатель за данный период выполнен на 135%.

В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года в июне текущего года начислено на 44,6 млн руб. больше (в июне 2021 года –  253,4).

По итогам первого полугодия 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 1 млрд 351,6 млн руб. План за первое полугодие текущего года выполнен на 132%, сумма перевыполнения составила 329,2 млн руб. 

В сравнении с результатами за первое полугодие 2021 года в текущем периоде объем начисления таможенных платежей увеличился на 169,3 млн руб. (в первом полугодии 2021 года – 1 млрд 182 млн руб.).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 01 июля 2022 22:40

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