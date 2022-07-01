ИТОГИ РАБОТЫ ГТК ЗА ИЮНЬ И ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. В июне 2022 года при плане в 221,5 млн руб. таможенными органами начислено 298,0 млн. руб. таможенных платежей. Контрольный показатель за данный период выполнен на 135%.

В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года в июне текущего года начислено на 44,6 млн руб. больше (в июне 2021 года – 253,4).

