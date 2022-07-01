ШЕСТЬ МЕСТ В АБХАЗИИ, КОТОРЫЕ ТОЧНО СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. Абхазия становится все популярнее среди туристов. Не последнюю роль в этой тенденции играет уникальная природа страны. В нашей подборке шесть необычных памятников природы и интересные факты о них.

Озеро Рица

Это озеро является одним из самых красивых природных объектов мира. Вода в нем имеет разные оттенки – в Рицу впадают две реки. Именно поэтому весной и летом озеро приобретает цвет изумруда, а осенью и зимой – становится синим. Рица окружена горами, лесистые склоны и снежные шапки которых создают особенно живописную картину. Неудивительно, что популярность у туристов озеро завоевало уже в XX веке. Глубина озера достаточно большая – 150 метров. Поэтому здесь часто бывают аквалангисты. Тем более, что флора и фауна Рицы очень интересна – это и различные виды рыб, и микроскопические водоросли.

Юпшарский каньон

Знаменитый в Абхазии каньон образовался в результате землетрясения. А название свое получил по находящейся здесь реке Юпшара, которая вытекает из озера Рица. У каньона есть и другое название: «Каменный мешок» – его дали местные. Оно объясняется внешним видом места. Каньон довольно протяженный (8 км) и высокий (400 м), так что проходящий видит только узкую полоску неба. В конце пути ждут «Юпшарские ворота» – место, где скалы почти полностью смыкаются, оставляя небольшую полоску неба. Кстати, неподалеку находятся водопад с необычным названием «Мужские слезы» и причудливой формы обломок скалы – «Камень поцелуев».

Молочный водопад

Этот водопад считается одним из самых загадочных. Свое название он получил из-за белого цвета воды, стекающей по склонам – создаётся впечатление, как будто это та самая молочная река из сказки. Местные жители говорят, что вода здесь целебная и помогает сохранить молодость. Поэтому, кстати, ее нередко используют в косметических целях. А под прохладными струями можно встретить десятки туристов. Еще это место называют «водопадом влюблённых». Согласно преданию, одна девушка долгое время не могла выйти замуж – ей помог именно водопад.

Гора Мамдзышха

Мамдзышха находится недалеко от городка Гагры. К горе примыкает еще один хребет, от которого можно спуститься к Голубому озеру. Подняться на вершину можно по дороге, спроектированной в начале XX века Иосифом Маруашвили. По пути есть две смотровые площадки, на них можно передохнуть и насладиться видами Чёрного моря. А на самой вершине можно угоститься местным чаем и альпийским сыром. Кстати, спуститься вниз можно на параплане.

Голубое озеро

Это озеро многие знают по фильму «Земля Санникова». Оно располагается в Рицинском парке. Свое название озеро получило за яркого оттенка цвет воды – на дне находятся залежи лазурита. Местные жители рассказывают о Голубом озере множество легенд. Так, считается, что вода в нем обладает омолаживающими свойствами, поэтому местные жители стараются умыться. Правда, купаться никто не рискует – температура держится на уровне +10 °С. Но, кстати, не смотря на это, зимой озеро практически не замерзает – все благодаря подземным ключам.

Гегский водопад

Уникальность Гегского водопада в том, что вода бьет из середины скалы, а не падает с вершины. Он находится близ курорта Гагра, но добираться сюда лучше на машине или с туристической группой. Причина природного чуда – река Гега, вода которой попадает в пещеру. Далее она пробивается сквозь щель, образуя поток воды высотой в 70 метров. В скале также есть грот – из него можно собирать вкусную прохладную воду. Кстати, именно в этом месте снимали эпизоды из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Так что всем поклонникам этого кинематографического шедевра здесь особенно понравится.



