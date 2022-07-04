ТРИ ЗОЛОТЫЕ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. В г. Горячий Ключ прошел Международный турнир по вольной борьбе, посвященный 89-летию ГИБДД России. В турнире приняли участие борцы со всего Краснодарского края, Адыгеи и Абхазии. Нашу республику представляли спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрции г. Сухум.
1-е место Хагба Осман в вес/к 28 кг;
1-е место Арлан Нестор в вес/к. 38 кг;
1-е место Допуа Данил в вес/к. 40 кг;
3-е место Фет-Оглы Абазг в вес/к. 30 кг;
3-е место Партанадзе Данат в вес/к. 34 кг;
3- е место Жьиба Сандро в вес/к. 36 кг.
Допуа Данил был также награжден кубком за лучшую борьбу.
Тренерский состав: Мераб Хашба и Игорь Берая.
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