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Абхазия Информ

ТРИ ЗОЛОТЫЕ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Новости Понедельник, 04 июля 2022 15:26
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ТРИ ЗОЛОТЫЕ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. В г. Горячий Ключ прошел Международный турнир по вольной борьбе, посвященный 89-летию ГИБДД России. В турнире приняли участие борцы со всего Краснодарского края, Адыгеи и Абхазии. Нашу республику представляли спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрции г. Сухум.

По результатам поединков призовые места среди спортсменов Управления распределились следующим образом:

1-е место Хагба Осман в вес/к 28 кг;

1-е место Арлан Нестор в вес/к. 38 кг;

1-е место Допуа Данил в вес/к. 40 кг;

3-е место Фет-Оглы Абазг в вес/к. 30 кг;

3-е место Партанадзе Данат в вес/к. 34 кг;

3- е место Жьиба Сандро в вес/к. 36 кг.

Допуа Данил был также награжден кубком за лучшую борьбу.

Тренерский состав: Мераб Хашба и Игорь Берая.



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