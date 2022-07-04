ТРИ ЗОЛОТЫЕ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. В г. Горячий Ключ прошел Международный турнир по вольной борьбе, посвященный 89-летию ГИБДД России. В турнире приняли участие борцы со всего Краснодарского края, Адыгеи и Абхазии. Нашу республику представляли спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрции г. Сухум.