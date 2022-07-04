ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН НА 135%
Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за шесть месяцев 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1543,1 млн руб. при плане 1143,3 млн руб. Выполнение – 135%.
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 399,8 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 124%, что в суммарном выражении равно 300,8 млн руб.
По г. Сухум – при плане 686,8 млн руб. поступило 839,8 млн руб. выполнение 122%.
По Гагрскому району – при плане 186,1 млн руб. поступило 286,6 млн руб. выполнение 154 %.
По Гудаутскому району – при плане 71,6 млн руб. поступило 124,2 млн руб. выполнение 173%.
По Сухумскому району – при плане 56,8 млн руб. поступило 75,3 млн руб. выполнение 132%.
По Гулрыпшскому району – при плане 30,9 млн руб. поступило 46,3 млн руб. выполнение 150%.
По Очамчырскому району – при плане 82,2 млн руб. поступило 115,2 млн руб. выполнение 140%.
По Ткуарчалскому району – при плане 10,2 млн руб. поступило 32,7 млн руб. выполнение 322%.
По Галскому району – при плане 18,9 млн руб. поступило 23,0 млн руб. выполнение 122%.
Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за июнь текущего года составили 252,2 млн руб. при плане 207,0 млн руб. Выполнение плана за июнь 2022 г. – 122%.
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