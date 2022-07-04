ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН НА 135%

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за шесть месяцев 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1543,1 млн руб. при плане 1143,3 млн руб. Выполнение – 135%.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 399,8 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 124%, что в суммарном выражении равно 300,8 млн руб.