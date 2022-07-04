 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН НА 135%

Новости Понедельник, 04 июля 2022 15:30
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН НА 135%

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за шесть месяцев 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1543,1 млн руб. при плане 1143,3 млн руб. Выполнение – 135%.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 399,8 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 124%, что в суммарном выражении равно 300,8 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за шесть месяцев 2022 года составили:


По г. Сухум – при плане 686,8 млн руб. поступило 839,8 млн руб. выполнение 122%.

По Гагрскому району – при плане 186,1 млн руб. поступило 286,6 млн руб. выполнение 154 %.

По Гудаутскому району – при плане 71,6 млн руб. поступило 124,2 млн руб. выполнение 173%.

По Сухумскому району – при плане 56,8 млн руб. поступило 75,3 млн руб. выполнение 132%.

По Гулрыпшскому району – при плане 30,9 млн руб. поступило 46,3 млн руб. выполнение 150%.

По Очамчырскому району – при плане 82,2 млн руб. поступило 115,2 млн руб. выполнение 140%.

По Ткуарчалскому району – при плане 10,2 млн руб. поступило 32,7 млн руб. выполнение 322%.

По Галскому району – при плане 18,9 млн руб. поступило 23,0 млн руб. выполнение 122%.

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за июнь текущего года составили 252,2 млн руб. при плане 207,0 млн руб. Выполнение плана за июнь 2022 г. – 122%.

Прочитано 8 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТРИ ЗОЛОТЫЕ И ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ НА РЕМОНТ ЗАЛА ГОСАНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА ВЫДЕЛЕНО 8 МЛН РУБЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.