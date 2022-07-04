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Абхазия Информ

НА РЕМОНТ ЗАЛА ГОСАНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА ВЫДЕЛЕНО 8 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Понедельник, 04 июля 2022 15:44
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НА РЕМОНТ ЗАЛА ГОСАНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА ВЫДЕЛЕНО 8 МЛН РУБЛЕЙ

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. В 2021 году Правительство Абхазии выделило 8 миллионов рублей за счёт средств республиканского бюджета на строительно-монтажные работы помещения Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия, расположенного по улице Лакоба в Сухуме.

Генеральный директор Государственной компании «Апсныргылара» Руслан Тванба рассказал о проделанной работе, а также информировал об учреждениях культуры, подлежащих ремонтно-восстановительным работам до конца 2022 года.

«В прошлом году был сдан в эксплуатацию танцевальный зал, артисты очень довольны. На втором и третьем этапе мы приступим к ремонту зала для певцов, капитальному ремонту административной части и фасада. Здание стоит в очень красивом месте, в парке, рядом с домом правительства и другими историко-архитектурными памятниками, поэтому все нужно привести в надлежащий порядок. До конца года планируется освоить порядка 8 млн рублей и закончить этот объект. В настоящее время открыто финансирование и наша компания начала второй этап ремонтных работ.

Кроме этого в бюджете этого года предусмотрено и мы начнем капитальный ремонт дома-музея Нестора Лакоба, музыкального училища, ремонт музея им. Д. Гулия, и других зданий.

Я думаю что к концу года мы сможем отчитаться о проделанной работе», – сказал Руслан Тванба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 04 июля 2022 15:53

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