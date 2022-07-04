БЕСЛАН ЭШБА ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ПСО ПО ОХРАНЕ ГОРОДА СУХУМ И СУХУМСКОГО РАЙОНА
Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил коллектив Пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района МЧС Абхазии в связи с 16-летием Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Он выразил благодарность пожарным за добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленный при ликвидации последствий стихийных бедствий на территории города Сухум.
Благодарственные письма направлены на имя начальника Пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района МЧС Абхазии, подполковника Темура Квициния, замначальника ПСО по охране г. Сухум и Сухумского района, полковника Сурена Данелян, начальника подчиненно пожарно-спасательной части №1 ПСО по охране г. Сухум и Сухумского района, майора Рустама Ханагуа, замначальника ППСЧ №1 ПСО по охране г. Сухум и Сухумского района, подполковника Саида Бигвава, замначальника ППСЧ №2 ПСО по охране г. Сухум и Сухумского района, подполковника Сослана Короева.
Управление по чрезвычайным ситуациям было образовано 4 июля 2006 года указом президента Абхазии, в 2014 году оно было преобразовано в министерство.
Об этом сообщает сайт столицы.
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