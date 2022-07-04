БЕСЛАН ЭШБА ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ПСО ПО ОХРАНЕ ГОРОДА СУХУМ И СУХУМСКОГО РАЙОНА

Он выразил благодарность пожарным за добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленный при ликвидации последствий стихийных бедствий на территории города Сухум.

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил коллектив Пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района МЧС Абхазии в связи с 16-летием Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодарственные письма направлены на имя начальника Пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района МЧС Абхазии, подполковника Темура Квициния, замначальника ПСО по охране г. Сухум и Сухумского района, полковника Сурена Данелян, начальника подчиненно пожарно-спасательной части №1 ПСО по охране г. Сухум и Сухумского района, майора Рустама Ханагуа, замначальника ППСЧ №1 ПСО по охране г. Сухум и Сухумского района, подполковника Саида Бигвава, замначальника ППСЧ №2 ПСО по охране г. Сухум и Сухумского района, подполковника Сослана Короева.

Управление по чрезвычайным ситуациям было образовано 4 июля 2006 года указом президента Абхазии, в 2014 году оно было преобразовано в министерство.

Об этом сообщает сайт столицы.