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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИНИСТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ С 16-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВЕДОМСТВА

Новости Понедельник, 04 июля 2022 15:54
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИНИСТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ С 16-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВЕДОМСТВА

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил министра по чрезвычайным ситуациям республики Льва Квициниа с 16-летием со дня образования ведомства.

Александр Анкваб отметил, что на протяжении всех этих лет, на каждом этапе развития спасательного ведомства неизменной и ключевой для ее сотрудников и руководства задачей было максимально оперативно и эффективно помогать тем, кто попал в беду.

Благодаря наращиванию профессионализма и укреплению материально-технической базы министерства, 16 лет абхазские спасатели защищают граждан страны, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз, предупреждают и стараются не допускать их возникновения.

Важной частью деятельности МЧС Абхазии является международное сотрудничество, проведение гуманитарных акций по поддержке Луганской и Донецкой народных республик в очень сложное для них время.

Премьер-министр пожелал сотрудникам ведомства здоровья, благополучия и успехов.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 04 июля 2022 15:57

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