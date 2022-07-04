АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИНИСТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ С 16-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВЕДОМСТВА
Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил министра по чрезвычайным ситуациям республики Льва Квициниа с 16-летием со дня образования ведомства.
Александр Анкваб отметил, что на протяжении всех этих лет, на каждом этапе развития спасательного ведомства неизменной и ключевой для ее сотрудников и руководства задачей было максимально оперативно и эффективно помогать тем, кто попал в беду.
Благодаря наращиванию профессионализма и укреплению материально-технической базы министерства, 16 лет абхазские спасатели защищают граждан страны, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз, предупреждают и стараются не допускать их возникновения.
Важной частью деятельности МЧС Абхазии является международное сотрудничество, проведение гуманитарных акций по поддержке Луганской и Донецкой народных республик в очень сложное для них время.
Премьер-министр пожелал сотрудникам ведомства здоровья, благополучия и успехов.
Об этом сообщает сайт правительства.
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