В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ДВИЖЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОТ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

Встреча состоялась по инициативе водителей пассажирских транспортных средств, которые обратились к правительству с просьбой навести порядок на приграничной автостанции «Псоу».

Проблемы, по их мнению, заключаются в том, что за последние 6 лет практически разрушена существовавшая прежде схема организации пассажироперевозок: параллельно с автостанцией «Псоу» водителями, не обладающими лицензией на пассажироперевозки, стихийно организована другая автостоянка, частично демонтировано специальное ограждение, регулирующее поток пассажиров, что создало хаотичное распределение людей по маршрутам.

Представители перевозчиков утверждают, что отсутствует надзор за процессом посадки пассажиров, графиком движения автобусов, наличием необходимых разрешительных документов, к которому подключились неорганизованные водители.

Проблему усугубляет передача отдельных объектов автостанции в аренду частным лицам, которые не заинтересованы в четкой, налаженной системе перевозок.

Премьер-министр в этой связи поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган и другим ответственным службам в ближайшее время подготовить выездное совещание для уточнения ситуации на месте и принятия кардинальных решений в целях упорядочения пассажироперевозок на данном участке.