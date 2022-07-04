УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАУР АДЛЕЙБА

Заур Кибеевич был настоящим патриотом своей Родины, участник Отечественной войны народа Абхазии, командир Моквского батальона «Каскад», заместитель командующего Восточным фронтом по технике и вооружению. Дважды кавалер ордена «Леона».

Контрольная палата Республики Абхазия с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине Аудитора Адлейба Заура Кибеевича.

С 2007 по 2012 гг. Заур Кибеевич – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

С 2013 г. по настоящее время являлся аудитором Контрольной Палаты Республики Абхазия.

Отец шестерых детей.

Коллектив Контрольной палаты выражает искренние соболезнования семье, родным и близким, всем, кто знал и любил Заура Кибеевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя останется в новейшей истории нашей Родины.