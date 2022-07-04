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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАУР АДЛЕЙБА

Новости Понедельник, 04 июля 2022 16:03
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАУР АДЛЕЙБА

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Контрольная палата Республики Абхазия с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине Аудитора Адлейба Заура Кибеевича.

Заур Кибеевич был настоящим патриотом своей Родины, участник Отечественной войны народа Абхазии,  командир Моквского батальона «Каскад», заместитель командующего Восточным фронтом по технике и вооружению. Дважды кавалер ордена «Леона».

С 2007 по 2012 гг. Заур Кибеевич – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

С 2013 г. по настоящее время являлся аудитором Контрольной Палаты Республики Абхазия.

Отец шестерых детей. 

Коллектив Контрольной палаты выражает искренние соболезнования семье, родным и близким, всем, кто знал и любил Заура Кибеевича.  Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя останется в новейшей истории нашей Родины.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 04 июля 2022 16:07

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