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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН, ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ И НОРМАТИВОВ

Новости Понедельник, 04 июля 2022 19:29
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН, ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ И НОРМАТИВОВ

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Состоялось очередное рабочее заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.

Члены Комитета продолжают работу, связанную с Постановлением Кабинета Министров «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики».

Также члены Комитета приступили к изучению закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия», действующий с 31 декабря 2008 года, которым регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Республики Абхазия закрепленного за ним Конституцией Республики Абхазия права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 04 июля 2022 19:32

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