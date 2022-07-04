В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН, ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ И НОРМАТИВОВ
Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Состоялось очередное рабочее заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.
Члены Комитета продолжают работу, связанную с Постановлением Кабинета Министров «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики».
Также члены Комитета приступили к изучению закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия», действующий с 31 декабря 2008 года, которым регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Республики Абхазия закрепленного за ним Конституцией Республики Абхазия права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
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