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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: УХОД ИЗ ЖИЗНИ БОЕВОГО ДРУГА, ОДНОПАРТИЙЦА ЗАУРА АДЛЕЙБА – НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ ВСЕХ НАС

Новости Понедельник, 04 июля 2022 19:32
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ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: УХОД ИЗ ЖИЗНИ БОЕВОГО ДРУГА, ОДНОПАРТИЙЦА ЗАУРА АДЛЕЙБА – НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ ВСЕХ НАС

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Политическая партия «Амцахара» с глубоким прискорбием извещает о смерти председателя президиума партии «Амцахара» боевого друга, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Заура Кибеевича Адлейба.

Заур Адлейба – государственный и политический деятель, депутат Народного собрания – Парламента Республики Абхазия (2007-2012). Его жизненный путь сложен и богат событиями. Свою трудовую деятельность он начал в 1976 году после окончания ГИСХа, занимал ответственные должности.

С первых дней Отечественной войны в Абхазии Заур Адлейба встал на защиту Родины, был командиром Моквского батальона «Каскад», затем заместителем командующего Восточным фронтом. Преисполненный горячей люби к своей Родине и ненависти к ее врагам, сражался самоотверженно, отчаянно, приходилось с бойцами идти и в рукопашную. Враг боялся его смелости и решительности, а позывной Заура «Черный капитан» вводил в ужас оккупантов. Заур Адлейба во время боев за освобождение родной земли получил два ранения и две контузии.

После окончания боевых действий Заур Адлейба продолжил службу в Министерстве обороны Республики Абхазия, затем был первым заместителем главы администрации Очамчырского района, в 2013 года был назначен аудитором в Контрольной палате Республики Абхазия. Занимая разные посты в военном ведомстве и в гражданских структурах, он прилагал все усилия и умения для быстрого и эффективного решения поставленных задач.

Заур Адлейба стоял у истоков создания Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Амцахара» (1999 г.), принимал активное участие во всех политических процессах в стране, для него не было чужой беды и проблемы, воспринимал, как личное, и тем более, когда это касалось ветерана или семьи ветерана. В 2020 году он был избран председателем президиума партии «Амцахара».

Человек чести Заур Адлейба достойно воспитал своих детей, привив им любовь к Родине, уважение к истории своей страны, ее традициям и языку.

За боевые заслуги Заур Адлейба был дважды награжден орденом Леона. Он кавалер ордена «Ахьдз Апша», также удостоен ордена мужества имени Султана Сосналиева.

Уход из жизни нашего боевого друга – это огромная утрата для нас, его однопартийцев, большая потеря для друзей, для страны. Ушел из жизни настоящий патриот, профессионал, до конца преданный своему делу, человек, которого волновала судьба Родины и народа, а не личные благополучие и достаток. Люди разных политических взглядов уважали его за твердость характера, волю, готовность бескомпромиссно отстаивать свою позицию.

Приносим самые искренние соболезнования семье, родным и близким Заура Адлейба, скорбим вместе с ними.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 04 июля 2022 19:34

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