СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЮЗА АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИИ
Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялась встреча спикера Лаши Ашуба с председателем Союза абхазских добровольцев Республики Северная Осетия – Алания Игорем Кокоевым.
Во встрече участвовали заместитель спикера Фазлибей Авидзба, советник президента Республики Абхазия по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал и советник президента Республики Абхазия по вопросам спорта Ахра Ашуба.
«Мы с особым уважением относимся к добровольцам и очень рады видеть Вас на абхазской земле. Знаем, что у вас сложились давние добрые отношения с нашим старшим поколением. Уверен, что традиции общения и взаимовыручки сохранятся и у нас», – сказал Лаша Ашуба, приветствуя гостя.
Спикер подчеркнул, что в этом году будет отмечаться 30-летие добровольческого движения в Абхазии.
«Нам будет особенно отрадно увидеть добровольцев здесь», – отметил он.
«Мы внимательно следим за всем что происходит в Абхазии и уверены, что молодежь будет продолжать все хорошее, что заложено старшими», – в ответ сказал Игорь Кокоев.
Председатель Союза абхазских добровольцев Северной Осетии подчеркнул, что добровольцы всегда готовы встать рядом с абхазскими братьями.
В ходе встречи ее участники обсудили вопросы взаимодействия по увековечиванию памяти добровольцев, сражавшихся за свободу и независимость Республики Абхазия во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
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