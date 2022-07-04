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Абхазия Информ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ ЛИКВИДИРОВАНО

Новости Понедельник, 04 июля 2022 19:37
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ ЛИКВИДИРОВАНО

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Распоряжением Администрации города Сухум от 05.11.2020 г. № 611 Управление образования столицы ликвидировано.

В настоящее время, создано новое учреждение – МУ Администрации города Сухум «Управление образования» и проводятся необходимые организационно-штатные мероприятия.

В соответствии с требованиями гражданского законодательства РА, процедура ликвидации учреждения влечет за собой досрочной расторжение трудовых договоров с работниками, так как невозможно находиться в трудовых отношениях с учреждением которого нет.

Ликвидационная комиссия, своим письмом от 21.06.2022 г. №1861, уведомила работников образовательных учреждений города Сухум (подведомственных Управлению образования) о необходимости досрочного расторжения трудовых договоров, отметив при этом, что работники, состоявшие в трудовых отношениях с Управлением образования Администрации города Сухум будут, при их согласии, приняты на работу в новое учреждение, в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

Особо отмечается, что ни Администрация города Сухум ни Муниципальное учреждение «Управление образования» не преследует цели нарушения трудовых прав работников и учтет их интересы при формировании новой структуры.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 04 июля 2022 19:39

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