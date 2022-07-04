УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ ЛИКВИДИРОВАНО

В соответствии с требованиями гражданского законодательства РА, процедура ликвидации учреждения влечет за собой досрочной расторжение трудовых договоров с работниками, так как невозможно находиться в трудовых отношениях с учреждением которого нет.

Ликвидационная комиссия, своим письмом от 21.06.2022 г. №1861, уведомила работников образовательных учреждений города Сухум (подведомственных Управлению образования) о необходимости досрочного расторжения трудовых договоров, отметив при этом, что работники, состоявшие в трудовых отношениях с Управлением образования Администрации города Сухум будут, при их согласии, приняты на работу в новое учреждение, в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

Особо отмечается, что ни Администрация города Сухум ни Муниципальное учреждение «Управление образования» не преследует цели нарушения трудовых прав работников и учтет их интересы при формировании новой структуры.