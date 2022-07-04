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Абхазия Информ

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВЫСАДКИ ДЕСАНТА НА ГОРЕ АХБЮК

Новости Понедельник, 04 июля 2022 19:48
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ПАМЯТНАЯ ДАТА ВЫСАДКИ ДЕСАНТА НА ГОРЕ АХБЮК

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. 4-ое июля 1993 года – важная дата в летописи Отечественной войны народа Абхазии. 29 лет назад в ходе июльской наступательной операции батальон «Горец» выполнял ответственное задание, связанное с десантированием на гору Ахбюк. По генеральному плану Министерства обороны Абхазии гора Ахбюк имела стратегическое значение для освобождения Цугуровки, Каман и города Сухум.

Взятие горы позволило бы развивать наступление на оккупированный вражескими войсками Сухум. Высота несколько раз переходила из рук в руки.

На вертолете МИ-8, вылетевший из Гудауты везли воду, снаряжение, боеприпасы и оружие абхазским бойцам, которые должны были находиться там. Но, к сожалению, державшее высоту подразделение вынуждено было отойти. Не успел вертолет приземлиться на горе, как из засады грузинские гвардейцы открыли огонь из гранатомётов и тот загорелся.

Выпрыгивая, бойцы отстреливались, чтобы десант смог высадиться и закрепиться. В тот день, из 46 бойцов в живых остались 17 человек вышли лишь 17 человек, без вести пропавшими и сгоревшими заживо значатся 29 воинов.

Позднее, в середине июля 1993 года подразделение под командованием Вианора Ашба выбило противника с горы Ахбюк.

4 июля 2019 года, при поддержке администрации Сухумского района на горе Ахбюк был открыт памятник погибшим во время Июльской наступательной операции. Для его создания использовали останки вертолета и часть сгоревшего мотора.

На памятнике нанесены имена погибших во время высадки десанта из вертолета на гору Ахбюк.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 04 июля 2022 20:15

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