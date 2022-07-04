СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ЗАУРА АДЛЕЙБА

Cухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. В связи с кончиной ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., депутата IV созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, кавалера орденов «Леона» и «Ахьдз-Апша» III степени Адлейба Заура Кибеевича Распоряжением премьер-министра А. З. Анкваба создана Комиссия по организации похорон под председательством первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа.

Прощальная церемония состоится 6 июля (среда) в 15.00, по адресу: с. Моква Очамчырского района.