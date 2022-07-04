ВАЛЬТЕР БУТБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части противодействия организованной преступности», который готовится для принятия в первом чтении.

Сухум. 4 июля 2022. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. По приглашению депутатов в нем участвовал министр внутренних дел Вальтер Бутба.

Министр озвучил свою позицию по данному законопроекту.

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся участившихся жалоб граждан на неправомерность осуществления скрытого патрулирования на дорогах.

По результатам обсуждения министр дал согласие приостановить действие скрытого патруля до момента получения сертифицированных соответствующих технических средств.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью комиссии Министерства внутренних дел о применении Постановления Парламента Республики Абхазия «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года».

В ходе заседания Вальтер Бутба подробно проинформировал депутатов о деятельности возглавляемого им министерства и задачах, стоящих перед его коллективом.