ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. Завтра, 6 июля, с 10:00 до 16:00, в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена ПС Сухум-2.

В связи с отключением электроэнергии, завтра, с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе, на Старом Поселке, в районе Колоса, по ул.Адыгейская, в ВИЭМ, центральной и нагорной части Сухума, в районе рынка и на Маяке.

РУП «Черноморэнерго» и МУП « Водоканал г. Сухум приносят свои извинения за причинённые неудобства.