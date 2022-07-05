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Абхазия Информ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Новости Вторник, 05 июля 2022 14:08
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Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. Завтра, 6 июля, с 10:00 до 16:00, в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена ПС Сухум-2.

В связи с отключением электроэнергии, завтра, с 10:00 до 18:00  будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе, на Старом Поселке, в районе Колоса, по ул.Адыгейская, в ВИЭМ, центральной и нагорной части Сухума, в районе рынка и на Маяке.

РУП «Черноморэнерго» и МУП « Водоканал г. Сухум приносят свои извинения за причинённые неудобства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 05 июля 2022 14:11

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