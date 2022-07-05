АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ
Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с Днем независимости Венесуэлы.
Уважаемый господин Президент!
Свидетельствую Вам свое уважение и от себя лично и народа Республики Абхазия направляю самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Боливарианской Республики Венесуэла.
Республика Абхазия придает очень важное значение развитию абхазо-венесуэльских отношений, основанных на крепких узах дружбы и взаимопонимании.
Уверен, что совместными усилиями мы продолжим работу по дальнейшему развитию и укреплению межгосударственного диалога и взаимодействия на благо народов наших государств.
В этот знаменательный день, желаю Вам, господин Президент, успехов во всех начинаниях, и народу Боливарианской Республики Венесуэла – мира, добра и благополучия.
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