АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Свидетельствую Вам свое уважение и от себя лично и народа Республики Абхазия направляю самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Боливарианской Республики Венесуэла.

Республика Абхазия придает очень важное значение развитию абхазо-венесуэльских отношений, основанных на крепких узах дружбы и взаимопонимании.

Уверен, что совместными усилиями мы продолжим работу по дальнейшему развитию и укреплению межгосударственного диалога и взаимодействия на благо народов наших государств.

В этот знаменательный день, желаю Вам, господин Президент, успехов во всех начинаниях, и народу Боливарианской Республики Венесуэла – мира, добра и благополучия.