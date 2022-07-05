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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Новости Вторник, 05 июля 2022 14:35
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил Николаса Мадуро с Днем независимости Венесуэлы.

Уважаемый господин Президент!

Свидетельствую Вам свое уважение и от себя лично и народа Республики Абхазия направляю самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Боливарианской Республики Венесуэла.

Республика Абхазия придает очень важное значение развитию абхазо-венесуэльских отношений, основанных на крепких узах дружбы и взаимопонимании.

Уверен, что совместными усилиями мы продолжим работу по дальнейшему развитию и укреплению межгосударственного диалога и взаимодействия на благо народов наших государств.

В этот знаменательный день, желаю Вам, господин Президент, успехов во всех начинаниях, и народу Боливарианской Республики Венесуэла – мира, добра и благополучия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 05 июля 2022 14:38

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