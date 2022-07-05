ДАУР КОВЕ ПОСЕТИЛ АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
Новости Вторник, 05 июля 2022 14:42
Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове посетил Абхазский государственный молодежный театр.
В ходе встречи руководство и актеры театра поделились с министром проблемами театра, с теми трудностями, с которыми сопряжена работа актеров.
Министр поблагодарил актеров молодежного театра за их деятельность, а также заверил, что изучит проблемы, озвученные в ходе встречи.
Последнее от Super User
- ЭЛКАН ГВАЗАВА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
- СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИАДЕ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НИКОЛАСА МАДУРО С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
- ВАЛЬТЕР БУТБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА