СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИАДЕ

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. В Ульяновске в рамках VIII Всероссийской летней Универсиады 2022 проходят соревнования по боксу, в которых примут участие и спортсмены из Абхазии, воспитанники Эдуарда Депеляна – Ашот Узлян, Армен Чалукян и Белена Квициния. Как сообщают организаторы, первые бои начнутся уже сегодня.