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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИАДЕ

Новости Вторник, 05 июля 2022 14:56
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СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИАДЕ

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. В Ульяновске в рамках VIII Всероссийской летней Универсиады 2022 проходят соревнования по боксу, в которых примут участие и спортсмены из Абхазии, воспитанники Эдуарда Депеляна – Ашот Узлян, Армен Чалукян и Белена Квициния. Как сообщают организаторы, первые бои начнутся уже сегодня. 

В соревновательную программу Универсиады входят бадминтон, бокс, спортивная борьба, спортивное ориентирование, тхэквондо (ВТФ), шахматы, волейбол, гандбол, настольный теннис, дзюдо, регби-7, самбо, легкая атлетика и плавание.

Соревнования пройдут с 3 по 15 июля.

В Универсиаде принимают участие спортсмены из более чем 70 регионов России и свыше 170 вузов.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 05 июля 2022 14:58

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