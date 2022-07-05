ИСКУССТВУ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБУЧАЮТ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. 3 июня в Госфилармонии им. Р. Гумба состоялась презентация проекта Школы педагогического мастерства.
Проект, подготовленный в Управлении образования, получил поддержку в руководстве столицы. На презентации присутствовали председатель Собрания Ираклий Харчилава и заместители главы администрации Астамур Ашуба и Леон Кварчия, начальник Управления образования Астанда Таркил, депутат Парламента Наур Нармания, а также директора и педагоги всех школ.
Начальник школы педагогического мастерства, педагог высшей квалификации Нина Стороженко в беседе с корреспондентом газеты «Акуа/Сухум» сказала: «Проблема профессионально компетентного, самостоятельно мыслящего педагога сегодня особенно актуальна. В процессе становления начинающий педагог сталкивается с определенными затруднениями: недостаточное владение учебным материалом по преподаваемой дисциплине, ведение документации, сложности в организации воспитательной работы. Данные проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист на старте педагогической деятельности знает достаточно, но мало умеет. Личностная и профессиональная адаптация начинающего педагога даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности сложный и зачастую продолжительный процесс. Задача, стоящая перед летней школой молодого специалиста – сокращение периода адаптации начинающего преподавателя, создание максимально благоприятных условий для развития педагогического мастерства и самореализации личности.
Летняя Школа за неделю активной работы, с 3 по 9 июля, я надеюсь, сумеет стимулировать и поддержать инновационную деятельность педагогов. С уверенностью могу сказать, что идёт обмен опытом по внедрению эффективных педагогических методик и технологий. Это важно для педагогов, и не только молодых.
Один из акцентов проекта – познакомить молодых коллег с различными формами профессионального саморазвития, совместно создать организационно-методические условия, набор образовательных мероприятий для решения вопросов организации урока, мотивации школьников, воспитания положительного отношения к обучению, формирования познавательного интереса, а также дисциплины и порядка на уроке.
Мы ведь радеем за качественное образование, а современное образование требует появление нового поколения учителей. Учитель сегодня – это личность, обладающая такими качествами как креативность мышления, непреходящее стремление к познанию, постоянный творческий поиск. Важно иметь системное сопровождение молодых педагогов на этапе вхождения в профессию, помочь пройти адаптацию в профессии. В этом наша цель», – подчеркнула Стороженко.
Отвечая на вопрос: «Что послужило созданию такой школы?», Нина Хотовна сообщила, что в столичных школах работают около 170 молодых педагогов со стажем до 5 лет.
«У начинающих воспитателей, учителей, преподавателей вызывают сложности вопросы организации урока, формирования познавательного интереса, а также разработка планов, программ, мероприятий, использование инновационных методов обучения на уроках. Была очевидна необходимость специально организованного профессионального педагогического пространства в городе под руководством опытных наставников. И мы не могли не использовать возможности, возникшие после подписания прошлым летом договора о сотрудничестве между Тамбовским Государственным университетом и Управлением образования Сухума. За неделю в работе Школы примут участие преподаватели Тамбовского университета, а также преподаватели АГУ и работники института педагогики. Всего – 55 лекторов и преподавателей высшей категории на 110 предметных и метопредметных площадках проведут тренинги и мастер-классы, гейминг-сессии для 120 молодых педагогов», – отметила Стороженко.
Помимо процесса обучения для слушателей Школы была подготовлена досуговая часть: провели интеллектуальную игру « Что? Где? Когда?»; брей-ринги; квесты; резюме- тренинги; диспуты на актуальные темы современного образования.
Каждый день после обеда в качестве физической разминки проводятся флешмобы с профессиональными музыкальными работниками. В завершении рабочей недели спикеры всех направлений и организаторы школы за круглым столом проведут анализ проделанной работы. По итогам будет создан цифровой банк-архив апробированных в ходе работы школы методик и разработок.
«Мы очень надеемся, что проект Школы будет востребован в будущем», – говорит Нина Хотовна.
Своими впечатлениями о Школе педагогического мастерства поделилась Амина Бганба, учитель географии в средних школах №8 и №12: «Я полагаю, что Школа педагогического мастерства должна работать каждое лето. Три года работы с детьми показали, что для меня важно уметь их мотивировать, знать, как это сделать. В Школе своим опытом с нами делились преподаватели Тамбовского университета, лекции читали наши коллеги, учителя первой категории. Было семь насыщенных дней, было интересно и познавательно. Полученные знания, надеюсь, помогут в вовлечение детей в процесс обучения. Я преподаю географию. Уроки действительно можно проводить более интересно с применением современных технологий, к примеру, проекторов, но, пока, не всё нам доступно».