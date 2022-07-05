ИСКУССТВУ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБУЧАЮТ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. 3 июня в Госфилармонии им. Р. Гумба состоялась презентация проекта Школы педагогического мастерства. Проект, подготовленный в Управлении образования, получил поддержку в руководстве столицы. На презентации присутствовали председатель Собрания Ираклий Харчилава и заместители главы администрации Астамур Ашуба и Леон Кварчия, начальник Управления образования Астанда Таркил, депутат Парламента Наур Нармания, а также директора и педагоги всех школ.