ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ЦСН СГБ РА

После знакомства с личным составом Аслан Бжания провел рабочее совещание, в ходе которого обсудили общее положение дел в центре. Верховному главнокомандующему доложили о профессиональной подготовке кадров, бытовых условиях в местах расположения подразделения, работе с личным составом.



Глава государства акцентировал внимание руководства центра на необходимости профессиональной подготовки личного состава в борьбе с внешними и внутренними угрозами государства.



Особый акцент был сделан на укреплении эффективного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и районными органами власти.



