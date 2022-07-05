ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ЦСН СГБ РА
Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания с проверкой посетил Центр специального назначения Службы Государственной безопасности РА.
Главу государства встретили председатель СГБ Роберт Киут и начальник ЦСН Джон Атумава.
После знакомства с личным составом Аслан Бжания провел рабочее совещание, в ходе которого обсудили общее положение дел в центре. Верховному главнокомандующему доложили о профессиональной подготовке кадров, бытовых условиях в местах расположения подразделения, работе с личным составом.
Глава государства акцентировал внимание руководства центра на необходимости профессиональной подготовки личного состава в борьбе с внешними и внутренними угрозами государства.
Особый акцент был сделан на укреплении эффективного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и районными органами власти.