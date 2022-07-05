ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ХАЛАТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЧЕТВЕРЫХ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 295 УК РА (халатность) в отношении инспекторов ОГАИ УВД по г. Сухум Гуния Аляса Руслановича и Хутова Альберта Муридиновича, оперуполномоченного ОУР УВД по г. Сухум Колбая Романа Джоновича и ст. оперуполномоченного по ОВД группы профессиональной подготовки СОБР МВД Абхазии Чаабал Дениса Астамуровича.

4 июня 2022 года, примерно в 19:10 инспекторы Гуния А.Р., Хутов А.М., оперуполномоченный Колбая Р.Д. и сотрудник СОБР Чаабал Д.А., прибыв на патрульной служебной автомашине на стационарный пост ГАИ «Учхоз», расположенный в с. Гумиста Сухумского района, в момент совершения группой лиц принудительного захвата гражданина РФ Сонина С.А., и перемещении последнего под угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, будучи обязанными предотвращать и пресекать преступления, вопреки требованиям Закона Республики Абхазия «О милиции», не приняли активных действий по задержанию лиц совершающих противоправные деяния, совершаемого в их присутствии в отношении Сонина С.А.. Кроме того, после насильственного перемещения гр. Сонина С.А. на автомашине злоумышленников, указанные сотрудники МВД не предприняли мер по осуществлению преследования злоумышленников.

В результате ненадлежащего исполнения сотрудниками милиции своих служебных обязанностей по обеспечению правопорядка в общественных местах, безопасности личности, предупреждению и пресечению противоправных деяний, выявлению и задержанию лиц, совершивших преступление, а также вследствие небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов гражданина Российской Федерации Сонина С.А., – Гуния А.Р., Хутов А.М., Колбая Р.Д. и Чаабал Д.А., существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, дискредитировали авторитет МВД и тем самым причинили ущерб престижу Министерства внутренних дел Абхазии.