В СУХУМЕ НАКОНЕЦ-ТО ОТКРЫЛИ БАССЕЙН

«Сдержали обещание арендаторы, как и договаривались, летом открыли бассейн. Для горожан большое событие. Море – это хорошо, но помимо него не было ни одного бассейна, а для человека, придерживающегося здорового образа жизни, бассейн нужен. В общей концепции оздоровительного комплекса, даже для тех, кто ходит на тренировки и занимается другими видами спорта, в бассейне плавать полезно, так как развиваются все группы мышц. Спасибо за то, что вовремя, как мы и договаривались, вы открыли бассейн», – сказал мэр, обращаясь к Олегу Юрченко.

Олег Юрченко рассказал, что в строительстве спортивно-оздоровительного бассейна соблюдены международные нормы и поэтому в нем в перспективе могут проводиться международные соревнования. На данном этапе бассейн без подогрева, он будет эксплуатироваться в теплое время года, с июня по октябрь. Но в дальнейшем, по словам Юрченко, планируют подключить подогрев воды, технические возможности этого предусмотрены, и бассейн будет открыт и зимой.«Вода проходит фильтрацию. Два метра кварцевого песка в фильтре очищает воду, поступающую в бассейн. Будет проводиться дезинфекция в соответствии с международными нормами», – подчеркнул Юрченко.

На территории бассейна одновременно могут находиться 120 человек.

Бассейн для всех горожан и гостей Сухума будет открыт ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 22 часов. Посещение бассейна платное – 200 рублей за билет для детей, 300 рублей за взрослого и 400 рублей для отдыхающих. Инвалиды-колясочники будут посещать бассейн бесплатно.

По словам тренера по плаванию, заслуженного тренера Республики Абхазия Виктора Задорожного, он и его воспитанники ждали этого события почти 30 лет. Он вспоминает, что и до войны в Абхазии в этом бассейне тренировались пловцы, которые становились чемпионами.

«Такой красивый бассейн. Окружающая красота, безусловно, будет стимулировать, и плавать здесь всем будет в удовольствие. Очень много отсюда вышло мастеров спорта СССР, кандидатов в мастера спорта, перворазрядников, даже чемпион Европы у нас занимался Семен Белиц-Гейман. Здесь он начинал плавать, потом его в Москву забрали, конечно. На бассейне работало 9 тренеров. Наши дети регулярно выигрывали чемпионаты Грузии, наши дети занимали первые места», – сказал Виктор Задорожный.

Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Его глубина составляла 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров.

Об этом сообщает сайт столицы.