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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 05 июля 2022 20:45
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КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. В связи с публикацией в социальных сетях и некоторых СМИ письма-обращения немецкой компании FVT – Group&Partner к руководству Абхазии с гуманитарным проектом «Строительство поселка городского типа или маленького курортного города» Управление по связям со СМИ Администрации президента Абхазии разъясняет следующее.

Совершенно очевидно, что из текста растиражированного письма компании FVT – Group&Partner никаким образом не вытекает предложение «о продаже земли», «переселении иностранцев», «передаче жилья в собственность иностранцам», как об этом пишут настроенные на провоцирование напряженности в обществе лица и отдельные журналисты.

Таких предложений в письме нет. Из письма следует, что инвестор намеревается после окончания строительства безвозмездно передать Абхазии социальные объекты, а это школы, детские сады, больницы на 1000 койко-мест, административные здания и т.д.

Настоятельно просим также обратить внимание на содержание письма президента Абхазии: в нем говорится, что абхазская сторона готова предоставить под строительство «курортного города и строительство медицинского центра» земельный участок с необходимым пакетом разрешений и подключением коммуникаций.

Констатируем, что по сей день по информационному письму-предложению немецкой компании не состоялось ни одной встречи представителей уполномоченных органов страны с кем-либо из FVT – Group&Partner или их представителями.

Данная тема больше не обсуждалась.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 05 июля 2022 20:49

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