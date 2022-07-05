ВЫШЕЛ В СВЕТ XIV КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ АБХАЗИИ

В этом году ТПП отмечает 20-летие создания, поэтому было принято решение посвятить нынешний каталог деятельности самой палате, тем более, что 20 лет работы в интересах предпринимателей – это серьезный срок и своего рода проверка на прочность.

В новом издании ТПП знакомит пользователей каталога с историей палаты, рассказывает о ее целях и задачах, о том в каких организациях она состоит, о представителях и представительствах, о реализуемых палатой проектах и акциях, о своих зарубежных коллегах и о многом другом. То есть обо всем, что было за 20 лет деятельности ТПП.

Стоит подчеркнуть, что из года в год тематическая направленность каталога меняется: ранее он был посвящен строительству, инвестиционной деятельности, туризму и сельскому хозяйству, экологии и молодым предпринимателям.

«Каталог предприятий» носит информационный характер и вмещает данные о действующих предприятиях республики, аналитический и рекламный материал. Он распространяется как внутри республики, так и за ее пределами.

ТПП подчеркивает, что подготовка и выпуск ежегодного делового издания – это трудоемкий и долгий процесс. Информация постоянно обновляется, тщательно модерируется. Путем адресного обзвона, сотрудники палаты осуществляют сбор информации о действующих предприятиях, государственных структурах, институтах и других учреждениях Абхазии.

ТПП с сожалением констатирует, что в этом году число предприятий, внесенных в каталог, по сравнению с прошлым годом уменьшилось до 1036.

В каталоге также можно узнать, кто является членом ТПП – такие предприятия отмечены ее логотипом.

Помимо справочной информации в каталоге есть интересные рубрики, интервью представителей различных госструктур, членов правления, сотрудников ТПП. Ну и, конечно же, в нем размещены поздравления с юбилеем палаты представителей власти, руководителей зарубежных палат и официальных представителей ТПП в иностранных государствах.

Дизайн каждого нового издания каталога уникален и не похож на предыдущие. Уже второй год подряд он полностью печатается и собирается в республиканском унитарном предприятии «Дом печати». Тем самым палата поддерживает отечественное издательство.

Печатный тираж составляет 1000 экземпляров.

Для удобства читателей, на официальном сайте ТПП РА доступна электронная версия каталога предприятий. Ее легко и быстро можно открыть при помощи смартфона, наведя камеру на QR-код с ссылкой, который расположен на последней странице издания.

ТПП выражает благодарность Министерству по налогам и сборам РА, а также районным налоговым инспекциям за активное содействие в сборе информации при подготовке каталога предприятий.

Также, она особо выделяет и поблагодарит рекламодателей, разместивших в Каталоге рекламу своих предприятий, выпускаемой ими продукции, оказываемых ими услуг.

В ТПП надеются, что издание, над которым так тщательно работали ее сотрудники, будет полезным и каждый сможет найти для себя необходимую информацию.

Торгово-промышленная палата Абхазии пожелает каждому предпринимателю и всем, кто оказывает содействие предпринимательскому сообществу успехов и новых достижений!