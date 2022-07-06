В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA»
Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. II Международный оперный фестиваль «Opera Viva», организованный Министерством культуры Абхазии, открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.
В концертной программе приняли участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также абхазские музыканты – Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Кристина Эшба, Лука Гаделия, оперный певец из Узбекистана Бехзод Давронов и артистка из Еревана Сирануш Гаспарян.
6 июля в Абхазском драмтеатре пройдет концерт «Piano Duo», а 7 июля в Концертном зале Пицундского храма состоится закрытие фестиваля.
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