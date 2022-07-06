 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA»

Новости Среда, 06 июля 2022 20:10
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA»

Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. II Международный оперный фестиваль «Opera Viva», организованный Министерством культуры Абхазии, открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.

В концертной программе приняли участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также абхазские музыканты – Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Кристина Эшба, Лука Гаделия, оперный певец из Узбекистана Бехзод Давронов и артистка из Еревана Сирануш Гаспарян.

6 июля в Абхазском драмтеатре пройдет концерт «Piano Duo», а 7 июля в Концертном зале Пицундского храма состоится закрытие фестиваля.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 06 июля 2022 20:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫШЕЛ В СВЕТ XIV КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ АБХАЗИИ ФОТОВЫСТАВКА О ЧУКОТКЕ «ТОЧКА ОТСЧЕТА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.