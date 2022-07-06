ФОТОВЫСТАВКА О ЧУКОТКЕ «ТОЧКА ОТСЧЕТА»

Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме, в Центральном выставочном зале Союза художников открылась выставка фотохудожника, члена Творческого союза художников России, общественного деятеля, путешественника, исследователя Иды Таубе. Большую часть своей жизни Ида посвятила Арктике, из них более 20 лет связаны с Чукоткой. В экспозицию вошли 48 работ, которые отображают жизнь на Чукотке, быт и традиции её жителей, суровые климатические условия и живописные пейзажи. Открывая выставку, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия назвала большой честью принимать в Абхазии выставку Иды Таубе, творчество которой представлено в разных странах и музеях мира.

«Для нас это исключительная возможность почувствовать, увидеть, проникнуться культурой другого народа и страны. Известный искусствовед Виктор Мизиано сказал про выставку Иды Таубе, что это – «фотографии присутствия». Мне кажется, что для нас всех она будет также присутствием. На мой взгляд, эти фотографии только одна грань большой масштабной деятельности Иды, которая посвятила 20 лет Чукотке», – сказала Арсалия.

Директор ЦВЗ поблагодарила руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова за инициативу провести выставку в Абхазии, а также министерства культуры России и Абхазии.

Министр культуры Даур Кове поблагодарил Иду Таубе за возможность представить свои работы в Абхазии.

«Работы, которые мы сегодня видим, доставляют нам большое удовольствие. У нас есть возможность познать то, как живут люди в далекой Чукотке», – сказал он.

Представитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что он очень рад возможности привезти выставку Иды Таубе в Абхазию.

«Эта идея родилась еще весной, когда Ида выставлялась на Никитском бульваре в Музее Востока. Когда мы посмотрели выставку и увидели красоту Чукотки, то хотелось показать эту красоту вам. Я думаю, что фотографии, представленные здесь, наиболее ярко и точно передают настроение Чукотки. С первого взгляда может показаться, что это безмолвная пустыня, но, на самом деле, там сильная энергетика. Мне удалось побывать на Чукотке, и мое первое впечатление было, что это просто снега, но когда вы окажетесь там, вы увидите и удивитесь, какая там энергетика и красота. Но для этого, там нужно побывать. Иде удалось передать эту красоту. Она занимается социальными проектами и состояние, с одной стороны, боли а, с другой, – красоты смогла передать через фотографии. И это позволяет вам увидеть Чукотку глазами Иды», – отметил Федотов.

Фотохудожник Ида Таубе поблагодарила всех собравшихся за внимание к своему творчеству.

«Почему Чукотка – это точка отсчета? Потому, что Чукотка меняет ракурс на личную историю, на свое место в современном мире, семейные ценности, которые важны, как для вашего, так и для нашего народа. Это, прежде всего, доброта и любовь. Я, походив по улицам города, сделала много фотографий и увидела, что людей объединяет энергия света и добра. На Чукотке, где проходит линия перемены дат, начинается новый день. С севера на юг Чукотку пересекает 180-ый меридиан – граница между полушариями Земли, восточным и западным. Побывав там, каждый из вас может совершить путешествие вне времени и пространства», – подытожила Ида Таубе.

В завершение своего выступления Ида Таубе провела для зрителей своего рода экскурсию, рассказав о представленных в зале фотографиях.

Выставка продлится до 10 июля.