ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. Сегодня на площадке Zoom прошла видеоконференция министра культуры Республики Абхазия Даура Кове и министра культуры Сирийской Арабской Республики Любаной Мушавех.

В ходе разговора министры обсудили перспективы налаживания связей и развития сотрудничества в области культуры. Была выражена обоюдная заинтересованность в укреплении двустороннего диалога.

Беседа прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.