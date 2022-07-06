НАГРАДЫ УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял участие в церемонии закрытия XI международного турнира по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Багапш», организованный Госкомитетом по делам молодежи и спорту при поддержке сотовой компании «Амобайл».

От имени Администрации столицы Беслан Эшба вручил серебряную монету «АҞӘА», посвященной 2500-летнему юбилею города Сухум одному из лучших игроков турнира Виталию Гизей из Славянска-на-Кубани.

Также Беслан Эшба наградил памятным подарком - серебряной монетой с золочением «Сергей Багапш» – главного судью турнира, первого вице-президента Олимпийской академии Юга России, заслуженного тренера РСФСР и Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени и друга Сергея Багапш Александра Банникова.

В турнире принимали участие восемь команд из Волгоградской области, Краснодарского края, ДНР, Карачаево-Черкесской Республики, Санкт-Петербурга, Республики Абхазия и две команды из Ростовской области. Победителем турнира стала команда из города Шахты Ростовской области.