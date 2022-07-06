Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. Центр развития сельского хозяйства и села сообщает, что 9 июля в 11:00 в городе Пицунда (напротив храма) в рамках совместной программы ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий состоится сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии.

На данном мероприятии у абхазских фермеров будет возможность продемонстрировать и реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары и, в случае заинтересованности, установить прямые контакты с производителями для целей будущего сотрудничества.