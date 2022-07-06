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Абхазия Информ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩЕННОЙ И ПРОИЗВЕДЕННОЙ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 06 июля 2022 20:20
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩЕННОЙ И ПРОИЗВЕДЕННОЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. Центр развития сельского хозяйства и села сообщает, что 9 июля в 11:00 в городе Пицунда (напротив храма) в рамках совместной программы ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий состоится сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии.

На данном мероприятии у абхазских фермеров будет возможность продемонстрировать и реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары и, в случае заинтересованности, установить прямые контакты с производителями для целей будущего сотрудничества.

На ярмарке вас ждут:

- свежие местные фрукты и овощи;

- домашнее вино;

- сухофрукты и снеки;

- джемы и компоты;

- ремесленные изделия;

- молочные продукты;

- музыкальная программа;

- детская программа.

Организатором мероприятия является Автономная некоммерческая организация «Центр развития сельского хозяйства и села».

Контакты: Тел. + 7 940 992 58 64, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 06 июля 2022 20:25

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