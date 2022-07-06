СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩЕННОЙ И ПРОИЗВЕДЕННОЙ В АБХАЗИИ
Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. Центр развития сельского хозяйства и села сообщает, что 9 июля в 11:00 в городе Пицунда (напротив храма) в рамках совместной программы ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий состоится сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии.
На данном мероприятии у абхазских фермеров будет возможность продемонстрировать и реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары и, в случае заинтересованности, установить прямые контакты с производителями для целей будущего сотрудничества.
На ярмарке вас ждут:
- свежие местные фрукты и овощи;
- домашнее вино;
- сухофрукты и снеки;
- джемы и компоты;
- ремесленные изделия;
- молочные продукты;
- музыкальная программа;
- детская программа.
Организатором мероприятия является Автономная некоммерческая организация «Центр развития сельского хозяйства и села».
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