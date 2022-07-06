11 ИЮЛЯ - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Новости Среда, 06 июля 2022 20:26
Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение «О праздничном нерабочем дне Курбанныхуа», в соответствии с которым 9 июля (суббота) 2022 г. объявляется праздничным нерабочим днём Курбанныхуа.
В связи с совпадением выходного дня с праздничным нерабочим днем, принято решение о переносе выходного дня 9 июля (суббота) на следующий рабочий день, а именно на 11 июля (понедельник) 2022 г.
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